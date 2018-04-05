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Суд вынес приговор читинке, расправившейся с новорожденным сыном
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Суд вынес приговор читинке, расправившейся с новорожденным сыном 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд установил, что женщина забеременела в феврале прошлого года, однако свое интересное решила скрыть от окружающих. На учет в женскую консультацию она не вставала и никакие обследования не проходила. Впоследствии 23 ноября в надворном туалете читинка родила здорового мальчика. Не желая воспитывать малыша, женщина одела ему на голову пакет. Смерть новорожденного наступила на месте происшествия.
Улетаевский районный суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Как отметили в пресс-службе суда, во время слушания дела женщина призналась, что находилась в тяжелом материальном положении и не желала заботиться о ребенке.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: pexels.com.
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