В Калужской области мужчина изнасиловал двенадцатилетнюю девочку

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Потерпевшая вела переписку в социальной сети с не известным ей мужчиной, который пересылал девочке фото и видео порнографического содержания, в том числе со своим участием. Через некоторое время злоумышленник назначил девочке встречу, в ходе которой совершил с ней насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, мужчина проживает в Москве и работает «водителем в редакции газеты». Его задержали в столице по месту жительства и предъявили обвинение.

Сейчас СК устанавливает все обстоятельства случившегося и проверяет мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.