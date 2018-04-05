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В Калужской области мужчина изнасиловал двенадцатилетнюю девочку
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В Калужской области мужчина изнасиловал двенадцатилетнюю девочку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Житель Москвы обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки из Калужской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"Потерпевшая вела переписку в социальной сети с не известным ей мужчиной, который пересылал девочке фото и видео порнографического содержания, в том числе со своим участием. Через некоторое время злоумышленник назначил девочке встречу, в ходе которой совершил с ней насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
Как информирует следствие, мужчина проживает в Москве и работает «водителем в редакции газеты». Его задержали в столице по месту жительства и предъявили обвинение.
Сейчас СК устанавливает все обстоятельства случившегося и проверяет мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.
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