Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска об УДО 

Как сообщает «Интерфакс», заседание состоялось ещё 30 марта. Решение суда пока не вступило в силу. На обжалование дано десять дней.
Уголовное дело в отношении бывшего мэра Благовещенска было возбуждено в апреле 2011 года. Через два месяца Александра Мигулю объявили в международный розыск. В мае 2015-го его задержали в Липецкой области, после чего этапировали в Амурскую область и поместили в СИЗО.
Летом 2016 года Мигуле дали десять лет колонии, признав виновным в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании средств. Позже срок наказания дважды сокращался.