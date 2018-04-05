Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска об УДО

Как сообщает «Интерфакс», заседание состоялось ещё 30 марта. Решение суда пока не вступило в силу. На обжалование дано десять дней.

Летом 2016 года Мигуле дали десять лет колонии, признав виновным в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании средств. Позже срок наказания дважды сокращался.