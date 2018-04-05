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Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска об УДО
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Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска об УДО 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
Как сообщает «Интерфакс», заседание состоялось ещё 30 марта. Решение суда пока не вступило в силу. На обжалование дано десять дней.
Уголовное дело в отношении бывшего мэра Благовещенска было возбуждено в апреле 2011 года. Через два месяца Александра Мигулю объявили в международный розыск. В мае 2015-го его задержали в Липецкой области, после чего этапировали в Амурскую область и поместили в СИЗО.
Летом 2016 года Мигуле дали десять лет колонии, признав виновным в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании средств. Позже срок наказания дважды сокращался.
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