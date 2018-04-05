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Porsche стоимостью 5,7 млн руб. украли у девушки в Хамовниках и разбили
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Porsche стоимостью 5,7 млн руб. украли у девушки в Хамовниках и разбили 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В центре столицы неизвестный украл и разбил автомобиль стоимостью 5,7 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Утром 4 апреля в полицию с заявлением о краже машины обратилась гражданка 1996 г. рождения. «Как выяснили полицейские, на Пречистенской набережной неизвестный похитил принадлежащий заявительнице автомобиль Porsche Cayenne и скрылся. Материальный ущерб составил более 5,7 млн руб.», — рассказали в столичном главке.
Через несколько часов на ул. Багрицкого украденную иномарку нашли брошенной с механическими повреждениями. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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