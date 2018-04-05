Уклонисты от принудительных работ могут получить тюремный срок

Граждане, которые уклоняются от принудительных работ, могут получить лишение свободы.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на исполнение приговоров суда в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения наказания в виде принудительных работ. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, начальник исправительного центра вправе направить в суд представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Такие же меры грозят злостным нарушителям условий отбывания принудительных работ.

Вместе с тем, в УПК подобная замена принудительных работ на более жёсткое наказание не предусмотрена. Законопроектом, который Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 5 апреля, предлагается дополнить статью 397 УПК новым пунктом, предусматривающим соответствующее положение.

Также устанавливается, что осуждённый, не прибывший к месту принудительных работ, объявляется в розыск администрацией исправительного центра и может быть задержан на срок до 48 часов. Если гражданин самовольно оставил исправительный центр, место работы или место проживания, определённые администрацией исправительного центра, его могут задержать на срок свыше 24 часов. Этот вопрос будет рассматриваться судом по представлению органа внутренних дел или учреждения уголовно-исполнительной системы по месту задержания осуждённого. Кроме того, законопроект предлагает дать суду возможность применять при наличии оснований отсрочку исполнения приговора об осуждении лица к принудительным работам.