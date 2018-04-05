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Принудительные работы смогут заменить тюремным сроком
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Принудительные работы смогут заменить тюремным сроком 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Для граждан, которые уклоняются от принудительных работ, это наказание заменят реальным тюремным сроком. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, начальник исправительного центра вправе направить в суд представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Такие же меры грозят злостным нарушителям условий отбывания принудительных работ. Но в УПК подобная замена принудительных работ на более жёсткое наказание не предусмотрена. Законопроектом предлагается дополнить статью 397 УПК новым пунктом, предусматривающим соответствующее положение.
Устанавливается также, что осуждённый, не прибывший к месту принудительных работ, объявляется в розыск администрацией исправительного центра и может быть задержан на срок до 48 часов. Если гражданин самовольно оставил исправительный центр, место работы или место проживания, определённые администрацией исправительного центра, его могут задержать на срок свыше 24 часов. Этот вопрос будет рассматриваться судом по представлению органа внутренних дел или учреждения уголовно-исполнительной системы по месту задержания осуждённого.
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