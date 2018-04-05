Внимание, розыск!

«Братское» обращается к жителям Братска за содействием в установлении

личностей граждан, подозреваемых в совершении преступления.

Отделом уголовного розыска ОП-3 МУ МВД России «Братское» устанавливаются личности женщин, предположительно,

причастных к краже сотового телефона из туалетной комнаты строительного

рынка «Элегант» в Падуне, совершённой около 12 часов 30 минут 17 марта

2018 года.

Граждан, опознавших подозреваемых, либо

имеющих какие-либо сведения о совершённом преступлении, просят позвонить

по телефонам: 27-31-07, 89501224368, 49-98-02, или обратиться в Отдел

уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России «Братское» по ул.

25-летия БГС, 31, в посёлке Падун, города Братска.