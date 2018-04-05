Внимание, розыск! 

Межмуниципальное управление МВД России
«Братское» обращается к жителям Братска за содействием в установлении
личностей граждан, подозреваемых в совершении преступления.
Отделом уголовного розыска ОП-3 МУ МВД России «Братское» устанавливаются личности женщин, предположительно,
причастных к краже сотового телефона из туалетной комнаты строительного
рынка «Элегант» в Падуне, совершённой около 12 часов 30 минут 17 марта
2018 года.
Граждан, опознавших подозреваемых, либо
имеющих какие-либо сведения о совершённом преступлении, просят позвонить
по телефонам: 27-31-07, 89501224368, 49-98-02, или обратиться в Отдел
уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России «Братское» по ул.
25-летия БГС, 31, в посёлке Падун, города Братска.