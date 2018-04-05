За смерть трехлетнего мальчика на делянке в ямальской тундре будут судить его дедушку

Надымские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного после гибели трехлетнего ребенка во время заготовки дров тундровиками. Обвиняемых — двое, в том числе 69-летний дедушка погибшего мальчика.

Как ранее писал «Красный Север», несчастный случай произошел 11 февраля на территории 19-ой оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза. Двое жителей тундры заготавливали дрова, с ними вместе на делянке был внук одного из мужчин. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, что мальчик бежит к ним. В этот момент спиленная лиственница упала на ребенка, он умер на месте.

На мужчин возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В ходе предварительного следствия, обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.