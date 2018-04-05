Ещё
За смерть трехлетнего мальчика на делянке в ямальской тундре будут судить его дедушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За смерть трехлетнего мальчика на делянке в ямальской тундре будут судить его дедушку 

Красный Север 32 минуты назад
Фото: Красный Север
Надымские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного после гибели трехлетнего ребенка во время заготовки дров тундровиками. Обвиняемых — двое, в том числе 69-летний дедушка погибшего мальчика.
Как ранее писал «Красный Север», несчастный случай произошел 11 февраля на территории 19-ой оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза. Двое жителей тундры заготавливали дрова, с ними вместе на делянке был внук одного из мужчин. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, что мальчик бежит к ним. В этот момент спиленная лиственница упала на ребенка, он умер на месте.
На мужчин возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В ходе предварительного следствия, обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.
Красный Север: последние новости
На и.о. директора Тарко-Салинского колледжа завели дело за мошенничество Губкинского педофила, орудовавшего в соцсетях, осудили Юного ноябрянина, учинившего расправу над соседями, проверят на вменяемость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение531
Новый облик Леонтьева удивил Интернет57
На пляже Таиланда нашли «Чужого»43
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ196
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение