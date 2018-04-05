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Пытались продать «соль для ванн»
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Пытались продать «соль для ванн» 

ТВ-МИГ 35 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса fborn-spb.ru  В конце марта на одной из улиц Владимира сотрудниками полиции был задержан 28-летний житель Лакинска, в ходе досмотра которого оперативники обнаружили и изъяли 70 полимерных пакетиков с неизвестным содержимым, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Проведенная экспертиза показала, что в пакетах содержалось синтетическое наркотическое вещество — альфа-PVP, общей массой 31,63 граммов. Отмечу, что флакка или «соль для ванны» (так называют наркоманы альфа-PVP — примечание автора) уличное название мощного синтетического амфетаминоподобного наркотика, который вызывает паранойю, бред и галлюцинации.
При аналогичных обстоятельствах сотрудниками городского УВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии был задержан и 23-летней житель областного центра, у которого было обнаружено и изъято 62 полимерных пакетика с характерным содержимым. Масса «солей для ванн» составила 27,25 граммов.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». «Соли для ванн» они пытались продать наркозависимым города.
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