Пытались продать «соль для ванн»

Фото с ресурса fborn-spb.ru В конце марта на одной из улиц Владимира сотрудниками полиции был задержан 28-летний житель Лакинска , в ходе досмотра которого оперативники обнаружили и изъяли 70 полимерных пакетиков с неизвестным содержимым, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Проведенная экспертиза показала, что в пакетах содержалось синтетическое наркотическое вещество — альфа-PVP, общей массой 31,63 граммов. Отмечу, что флакка или «соль для ванны» (так называют наркоманы альфа-PVP — примечание автора) уличное название мощного синтетического амфетаминоподобного наркотика, который вызывает паранойю, бред и галлюцинации.

При аналогичных обстоятельствах сотрудниками городского УВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии был задержан и 23-летней житель областного центра, у которого было обнаружено и изъято 62 полимерных пакетика с характерным содержимым. Масса «солей для ванн» составила 27,25 граммов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». «Соли для ванн» они пытались продать наркозависимым города.