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В Шурышкарском районе невежливый гость отправился в тюрьму на 10 лет
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В Шурышкарском районе невежливый гость отправился в тюрьму на 10 лет 

ИА Север-Пресс 48 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Жителю Шурышкарского района, осужденному за убийство и покушение на убийство, назначили 1 год ограничения свободы. Такое решение приняла судебная коллегия по жалобе прокурора на приговор районного суда, — сообщает окружное надзорное ведомство. Теперь после отбывания основного наказания, а это 10 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима, осужденный будет отбывать дополнительное.
На приговор районного суда жителем села Лопхари также была принесена апелляционная жалоба, в которой он указывал на неверную квалификацию его действий и суровость назначенного наказания, но в её удовлетворении осужденному было отказано.
Преступление произошло в сентябре прошлого года. Четыре жителя села выпивали в квартире одного из них. Вдруг гость, вспомнив прошлые обиды на потерпевших, накинулся на них с ножом. На просьбы прекратить драку вспыльчивый мужчина не реагировал до тех пор, пока его не остановил хозяин квартиры.
В результате один из потерпевших скончался, здоровью другого потерпевшего был причинен тяжкий вред, однако, благодаря своевременной помощи медиков, он остался жив.
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