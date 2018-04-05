В Шурышкарском районе невежливый гость отправился в тюрьму на 10 лет

Жителю Шурышкарского района, осужденному за убийство и покушение на убийство, назначили 1 год ограничения свободы. Такое решение приняла судебная коллегия по жалобе прокурора на приговор районного суда, — сообщает окружное надзорное ведомство. Теперь после отбывания основного наказания, а это 10 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима , осужденный будет отбывать дополнительное.

На приговор районного суда жителем села Лопхари также была принесена апелляционная жалоба, в которой он указывал на неверную квалификацию его действий и суровость назначенного наказания, но в её удовлетворении осужденному было отказано.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Четыре жителя села выпивали в квартире одного из них. Вдруг гость, вспомнив прошлые обиды на потерпевших, накинулся на них с ножом. На просьбы прекратить драку вспыльчивый мужчина не реагировал до тех пор, пока его не остановил хозяин квартиры.

В результате один из потерпевших скончался, здоровью другого потерпевшего был причинен тяжкий вред, однако, благодаря своевременной помощи медиков, он остался жив.