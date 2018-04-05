Пьяный ярославец ударил полицейского ногой в лицо

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в сентября прошлого года. 28-летний молодой человек поругался со своей сожительницей. Девушка выставила его из квартиры на проспекте Фрунзе . Ярославец продолжал настойчиво стучать в дверь, поэтому она решила вызвать полицию.

На место происшествия приехали оперативники. Они установили, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Для составления протокола его посадили в автомобиль, где он ударил одного из сотрудников.

Кроме того, уже в феврале этого года молодой человек похитил из магазина банку шоколадной пасты, игнорируя требования кассира. Сейчас уголовное дело передано в суд.