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Нижегородец устроил дебош в квартире бывшей жены, желая увидеть детей
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Нижегородец устроил дебош в квартире бывшей жены, желая увидеть детей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд Советского района вынес приговор 33-летнему нижегородцу, который обвинялся в незаконном проникновении в чужое жилище, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.
По данным следствия, в августе 2017 года ранее судимый за грабеж мужчина встретил на улице нового возлюбленного своей бывшей жены, который гулял с детьми, среди которых были два его ребенка. Он взял за руку старшего и отвел его в сторону. После этого между мужчинами произошла ссора. Отец вернул ребенка, когда отчим пригрозил вызвать полицию.
В тот же день, употребив спиртное, злоумышленник решил еще раз увидеть своих детей. Около двух часов ночи он залез через окошко в квартиру дома, где проживала его бывшая жена со своими детьми и новым спутником.
В квартире он разбил все стекла и избил отчима, а когда женщина пригрозила вызвать полицию, скрылся.
Утром злоумышленник пришел в полицию и во всем сознался. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Напомним, 21-летний мужчина осужден за избиение приятеля его бывшей подруги.
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