Нижегородец устроил дебош в квартире бывшей жены, желая увидеть детей

Суд Советского района вынес приговор 33-летнему нижегородцу, который обвинялся в незаконном проникновении в чужое жилище, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

По данным следствия, в августе 2017 года ранее судимый за грабеж мужчина встретил на улице нового возлюбленного своей бывшей жены, который гулял с детьми, среди которых были два его ребенка. Он взял за руку старшего и отвел его в сторону. После этого между мужчинами произошла ссора. Отец вернул ребенка, когда отчим пригрозил вызвать полицию.

В тот же день, употребив спиртное, злоумышленник решил еще раз увидеть своих детей. Около двух часов ночи он залез через окошко в квартиру дома, где проживала его бывшая жена со своими детьми и новым спутником.

В квартире он разбил все стекла и избил отчима, а когда женщина пригрозила вызвать полицию, скрылся.

Утром злоумышленник пришел в полицию и во всем сознался. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Напомним, 21-летний мужчина осужден за избиение приятеля его бывшей подруги.