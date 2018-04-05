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В суд направлено дело дедушки погибшего ребенка, которого во время заготовки дров придавило деревом
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В суд направлено дело дедушки погибшего ребенка, которого во время заготовки дров придавило деревом 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей, которые обвиняются в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, в феврале на территории оленеводческой бригады совхоза двое жителей тундры заготавливали дрова. С ними на территории, где проходило спиливание деревьев, присутствовал трехлетний внук 69-летнего обвиняемого. Мальчик во время работы взрослых сидел на снегоходе. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как ребенок направился к ним. В этот момент спиленная лиственница упала на то место, где находился ребенок, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью. В результате мальчик скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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