Бывший вице-спикер Гордумы Ижевска Шаталов отправлен под домашний арест

По решению Устиновского районного суда бывшему вице-спикеру Гордумы Ижевска Василию Шаталову изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает «Udm-Info» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Ходатайство об изменении меры пресечения суд рассмотрел 30 марта. Адвокат Василия Шаталова просил избрать для подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Суд, учитывая обстоятельства по делу, решил изменить меру пресечения на домашний арест на 3 месяца до 30 июня 2018 года», — отметили в пресс-службе судейского сообщества.