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Бывший вице-спикер Гордумы Ижевска Шаталов отправлен под домашний арест
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Бывший вице-спикер Гордумы Ижевска Шаталов отправлен под домашний арест 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: d-kvadrat.ru
По решению Устиновского районного суда бывшему вице-спикеру Гордумы Ижевска Василию Шаталову изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает «Udm-Info» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.
Ходатайство об изменении меры пресечения суд рассмотрел 30 марта. Адвокат Василия Шаталова просил избрать для подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Суд, учитывая обстоятельства по делу, решил изменить меру пресечения на домашний арест на 3 месяца до 30 июня 2018 года», — отметили в пресс-службе судейского сообщества.
Василий Шаталов находится под арестом с конца июля 2015 года. Бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска и его супругу, возглавлявшую школу конного спорта города, обвиняют в хищении свыше 28 млн рублей. бюджетных средств, предназначавшихся для развития этого вида спорта в Удмуртии.
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 Ещё 4 источника 
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