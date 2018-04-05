Бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова перевели под домашний арест

Ижевск. Удмуртия . Бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова перевели под домашний арест. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, адвокат подсудимого подал жалобу на решение суда. Защита будет добиваться изменения меры пресечения на подписку о невыезде.

«30 марта было рассмотрено ходатайство от адвоката Василия Шаталова, где он просил об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Но суд, изучив все материалы дела, принял решение изменить меру пресечения на домашний арест сроком на 3 месяца, до 30 июня 2018 года», — рассказала «Сусанину» руководитель объединенной пресс-службы судейского Сообщества Удмуртии Наталья Нургаянова.

По ее словам, защита подсудимого предоставила медицинские заключения, которые свидетельствуют о тяжелых заболеваниях Шаталова. Они препятствуют его содержанию под стражей.

«Жалобу (на это решение — прим. ред.) сейчас подал адвокат Шаталова. Защита настаивает на том, что ему необходима мера пресечения — подписка о невыезде. Верховный суд ее будет рассматривать в ближайшее время», — уточнила Нургаянова.

По версии следствия, Шаталов, будучи зампредом ижевской думы, похитил более 28 млн рублей из местного бюджета. Деньги предназначались для развития конного спорта в регионе.

Правоохранители полагают, что в совершении преступления Шаталову помогала его жена, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту.