Ещё
В Новосибирске пресечена деятельность группы наркоторговцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске пресечена деятельность группы наркоторговцев 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
21 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории Новосибирска и Новосибирской области.
В состав группы входили двое мужчин в возрасте 23 и 28 лет, а также 25-летняя сожительница младшего из них. Все трое проживали в Новосибирске. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался.
Как установили оперативники, молодые люди приобретали оптовые партии наркотиков, фасовали на более мелкие дозы, после чего сбывали с использованием сети «Интернет» бесконтактным способом посредством тайников-закладок.
В ходе обследования арендованного ими гаража, расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, обнаружено и изъято более 5 килограммов наркотических средств, а также весы, упаковочный и фасовочный материал, сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми Полицейские задержали четырех злоумышленников, подозреваемых в организации ограбления 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Рязани В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении «телефонных» мошенников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение531
Новый облик Леонтьева удивил Интернет57
На пляже Таиланда нашли «Чужого»43
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ196
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение