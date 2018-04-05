В Новосибирске пресечена деятельность группы наркоторговцев

В состав группы входили двое мужчин в возрасте 23 и 28 лет, а также 25-летняя сожительница младшего из них. Все трое проживали в Новосибирске. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался.

Как установили оперативники, молодые люди приобретали оптовые партии наркотиков, фасовали на более мелкие дозы, после чего сбывали с использованием сети «Интернет» бесконтактным способом посредством тайников-закладок.

В ходе обследования арендованного ими гаража, расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, обнаружено и изъято более 5 килограммов наркотических средств, а также весы, упаковочный и фасовочный материал, сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.