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Новосибирец отобрал смартфон на остановке
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Новосибирец отобрал смартфон на остановке 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
29 марта в Новосибирске на автобусной остановке «Зыряновская» неизвестный гражданин отобрал у мужчины смартфон стоимостью 15000 рублей. Потерпевший тут же написал заявление о краже, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
Сотрудники УГРО задержали 26-летний жителя Первомайского района. Который раньше уже попадался на угоне, и состоял на профилактическом учете в полиции. Парень объяснил, что телефон продал в пункте приема сотовых телефонов на улице Одоевского. Впрочем, там продать его не успели — смартфон, принадлежащий потерпевшему, был обнаружен и изъят сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Проводится расследование, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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