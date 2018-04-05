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В Омске бывший сотрудник ДПС незаконно провозил алкоголь из Казахстана
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В Омске бывший сотрудник ДПС незаконно провозил алкоголь из Казахстана 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Кировский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС и его знакомого. Мужчины незаконно провозили через границу казахстанский алкоголь. Они работали до весны 2017 года, пока их не поймали оперативники и не изъяли незаконный алкоголь. Всего за время своей деятельности мужчины успели приобрести алкоголь на 3 млн рублей. После чего организовали его поставку и хранение на территории Омской области, планируя в дальнейшем реализовать его.
«Обладая в силу занимаемого служебного положения информацией о силах, средствах и местах несения службы сотрудников ГИБДД, бывший дорожный инспектор ДПС предоставлял своему знакомому такие сведения в целях обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта с алкогольной продукцией по территории Омской области без досмотра и проверки документов на перевозимый груз», — сообщили в прокуратуре.
Суд приговорил бывшего сотрудника ДПС к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а его сообщника к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчины должны выплатить штраф — 70 и 250 тыс. соответственно.
Отметим, что приговор не вступил в законную силу в связи с оспариванием его государственным обвинителем в апелляционном порядке, в том числе, по мотивам мягкости назначенного наказания.
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