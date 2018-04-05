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28-летний мужчина, порезавший троих человек осколком бутылки, осужден в Дзержинске
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28-летний мужчина, порезавший троих человек осколком бутылки, осужден в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Дзержинский городской суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который обвинялся в разбойном нападении и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Дзержинской городской прокуратуре.
По данным следствия, в августе 2017 года ранее судимый за совершение убийства мужчина с «розочкой» в руке напал на супругов-пенсионеров на улице Щорса, требуя от них денег. В этот момент мимо проходил прохожий, выгуливавший свою собаку. Он защитил супругов, после чего нападавший скрылся.
Однако он проследил за своими жертвами и в подъезде дома по улице Ульянова напал на них снова. Здесь он изрезал лицо мужчине и его спутнице, требуя денег. Потерпевший передал ему одну тысячу рублей, после чего грабитель направился в кафе, расположенное на этой же улице, где заказал спиртное.
Когда у него закончились деньги, разбойник стал требовать у женщины-бармена налить ему в долг. Та отказалась, после чего завязалась ссора. За женщину заступился один из посетителей, после чего дебошир вызвал его на улицу для разговора.
Здесь, вооружившись уже двумя «розочками» он нанес сопернику несколько резаных ран. После этой драки нападавший был задержан правоохранителями.
Приговором суда дзержинцу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии особого режима.
Напомним, нижегородец задержан по подозрению в убийстве мужчины осколком бутылки.
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