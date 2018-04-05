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В Оренбурге УК «Южная» заплатит за упавшую на мужчину ледяную глыбу
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В Оренбурге УК «Южная» заплатит за упавшую на мужчину ледяную глыбу 

АиФ-Оренбург 38 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор по административному делу в отношении УК «Южная» о выплате моральной и материальной компенсации за падение с крыши на мужчину снега с наледью.
На оренбуржца с крыши одного из домов упала ледяная глыба, когда он возвращался домой. В результате этого, у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, кроме того, из-за этой травмы у него обострилась ишемическая болезнь сердца. после происшествия мужчина долгое время провел в больнице.
Суд постановил взыскать с управляющей компании 40 тысяч рублей за моральный ущерб и лечение мужчины, кроме того, УК должна выплатить штраф в размере 22 тысяч рублей.
Приговор с законную силу не вступил.
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