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Житель Пермского края осужден на десять лет за незаконные рубки леса в особо крупном размере
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Житель Пермского края осужден на десять лет за незаконные рубки леса в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: В-курсе.ру
В г. Соликамске Пермского края оглашен приговор ранее судимому 52-летнему местному жителю. Он обвинялся в двух фактах незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере. В августе 2017 года он был признан виновным в аналогичном преступлении.
Расследование уголовного дела велось следственным отделом МО МВД России «Соликамский». Установлено, что летом 2016 года подсудимый, введя в заблуждение нанятую бригаду рабочих и не имея соответствующего разрешения, распорядился произвести валку леса. В дальнейшем, вступив в преступный сговор со своим знакомым и введя в заблуждение подрядчиков, гражданин вновь осуществил вырубку лесных насаждений.
В результате противоправных действий незаконно добыто более 6000 деревьев различных пород. Ассортимент вывозился на арендованную пилораму, где подвергался переработке, после чего сбывался. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил свыше 35,5 миллиона рублей.
Суд признал гражданина виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 600 тысяч рублей. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины сроком на три года.
Дело в отношении соучастника осужденного выделено в отдельное производство.
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