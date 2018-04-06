Житель Пермского края осужден на десять лет за незаконные рубки леса в особо крупном размере

г. Соликамске Пермского края оглашен приговор ранее судимому 52-летнему местному жителю. Он обвинялся в двух фактах незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере. В августе 2017 года он был признан виновным в аналогичном преступлении. Расследование уголовного дела велось следственным отделом МО МВД России «Соликамский». Установлено, что летом 2016 года подсудимый, введя в заблуждение нанятую бригаду рабочих и не имея соответствующего разрешения, распорядился произвести валку леса. В дальнейшем, вступив в преступный сговор со своим знакомым и введя в заблуждение подрядчиков, гражданин вновь осуществил вырубку лесных насаждений. В результате противоправных действий незаконно добыто более 6000 деревьев различных пород. Ассортимент вывозился на арендованную пилораму, где подвергался переработке, после чего сбывался. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации , составил свыше 35,5 миллиона рублей. Суд признал гражданина виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 600 тысяч рублей. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины сроком на три года. Дело в отношении соучастника осужденного выделено в отдельное производство.