Чиновника в Приангарье осудили за присвоение 3,5 млн рублей 

Чунский районный суд 4 апреля вынес приговор бывшему чиновнику по делу о хищении из бюджета 3,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.
Решение суда подтвердило, что во время работы на посту главного специалиста отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации Чунского района Иркутской области, обвиняемый присвоил более 3,5 миллионов рублей из бюджета Иркутской области, внося заведомо ложные сведения в реестры получателей субсидий.
Свою вину подсудимый чиновник признал и возместил ущерб в полном объеме. В наказание суд назначил ему 2 года исправительной колонии общего режима и штраф в размере 200 000 рублей. Приговор не вступил в силу.