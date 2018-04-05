Чиновника в Приангарье осудили за присвоение 3,5 млн рублей

Чунский районный суд 4 апреля вынес приговор бывшему чиновнику по делу о хищении из бюджета 3,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение суда подтвердило, что во время работы на посту главного специалиста отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации Чунского района Иркутской области , обвиняемый присвоил более 3,5 миллионов рублей из бюджета Иркутской области, внося заведомо ложные сведения в реестры получателей субсидий.