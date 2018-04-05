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Полицейский из Нью-Йорка принял трубу в руках мужчины за оружие и застрелил его
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Полицейский из Нью-Йорка принял трубу в руках мужчины за оружие и застрелил его 

Газета.Ru 1 час назад
В Нью-Йорке полицейский застрелил мужчину после того, как принял трубу в его руках за оружие. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.
Вечером 4 апреля в департамент полиции Нью-Йорка начали поступать звонки. Очевидцы сообщали, что на улицах Бруклина разгуливает мужчина, который направляет на прохожих похожий на оружие предмет.
На место прибыли четверо полицейских. Тогда подозреваемый «встал в позу для стрельбы с двух рук», после чего один из правоохранителей отрыл огонь. От полученной раны мужчина скончался в больнице. Позднее оказалось, что он держал в руках железную трубу.
Личность погибшего не установлена, однако очевидцы рассказали, что он «хорошо известен» в округе. Полиция расследует инцидент.
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