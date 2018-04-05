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Полицейские застрелили чернокожего с трубой в руках
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Полицейские застрелили чернокожего с трубой в руках 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полиция американского города Нью-Йорк застрелила чернокожего мужчину, приняв кусок трубы у него в руках за пистолет. Об этом сообщает CNN News в четверг, 5 апреля.
Стражи порядка прибыли на место происшествия после сообщений прохожих. По их словам, неизвестный направлял на людей оружие.
Обнаружив мужчину, сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь, так как им показалось, что в его руках действительно пистолет. «Подозреваемый вытянул обе руки вперед и взял предмет двумя руками, будто приготовился стрелять, направил его на стражей порядка», — сказал представитель полиции. По его словам, четыре офицера выпустили в общей сложности 10 пуль. После того, как мужчину застрелили, стало ясно, что в руках у него был кусок трубы.
Издание сообщает, что погибший — 35-летний Сахид Васселл (Saheed Vassell). Как рассказал его отец Эрик, мужчина не владел оружием и страдал от биполярного расстройства. «Он вежливый, он добрый. Просто иногда на него находило», — пояснил он.
В конце марта в американском штате Калифорния полицейские застрелили безоружного 22-летнего чернокожего мужчину, перепутав телефон в его руке с пистолетом. Он находился на заднем дворе дома своей бабушки и держал в руках телефон. Огнестрельного оружия у него при себе не было.
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