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Названа самая опасная террористическая группировка в РФ
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В ФСБ назвали самую опасную террористическую группировку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) создаст алгоритм борьбы с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам в четверг первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена, но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями", — сказал Смирнов по итогам 32-го заседания совета РАТС ШОС.
Он отметил, что в ходе заседания в Ташкенте принято решение о разработке алгоритма действий для борьбы с "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
"Это алгоритм работы компетентных органов, то есть спецслужб той или иной страны", — пояснил Смирнов.
По его словам, при РАТС ШОС создана постоянно действующая рабочая группа, и она "методами работы спецслужб занимается выявлением этих лиц, создается реестр, соответствующие базы данных по действиям на той или иной территории тех или иных лиц".
*Запрещенная в России террористическая организация
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