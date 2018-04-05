Названа самая опасная террористическая группировка в РФ

В ФСБ назвали самую опасную террористическую группировку

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена, но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями", — сказал Смирнов по итогам 32-го заседания совета РАТС ШОС.

Он отметил, что в ходе заседания в Ташкенте принято решение о разработке алгоритма действий для борьбы с "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

"Это алгоритм работы компетентных органов, то есть спецслужб той или иной страны", — пояснил Смирнов.

По его словам, при РАТС ШОС создана постоянно действующая рабочая группа, и она "методами работы спецслужб занимается выявлением этих лиц, создается реестр, соответствующие базы данных по действиям на той или иной территории тех или иных лиц".