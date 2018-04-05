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Житель ЕАО расчленил девушку, заподозрив в краже 2,5 тысячи рублей
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Житель ЕАО расчленил девушку, заподозрив в краже 2,5 тысячи рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Жителя Еврейской автономной области будут судить за убийство 17-летней девушки, которую он заподозрил в краже 2,5 тысячи рублей, сообщает прокуратура области.
По версии следствия, в сентябре 2017 года 58-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с несовершеннолетней. Мужчине показалось, что девушка украла у него 2,5 тысячи рублей. Следствие полагает, что обвиняемый ударил ее кулаком по голове, а потом ножом в поясницу. Девушка скончалась от острой кровопотери. После этого обвиняемый расчленил ее тело, разложил по пакетам и вывез в лесополосу.
"Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в жителя поселка Николаевка ЕАО. Он обвиняется по статье «убийство». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не был судим.
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