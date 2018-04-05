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Житель Кемерово отказался возвращать случайно переведенные на его счет 30 млн рублей
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Житель Кемерово отказался возвращать случайно переведенные на его счет 30 млн рублей 

Свободная пресса 1 час назад
В Кемерове будут судить мужчину, который отказался вернуть переведенные ему по ошибке 30 миллионов рублей. В апреле 2016 года мужчине на счет перевели 30 млн рублей. Сотрудник одной из торговых организаций проводил расчеты с клиентом и случайно указал реквизиты дебетовой карты 37-летнего кемеровчанина, сообщает «День. Онлайн».
Представители организации уведомили мужчину об ошибке. Однако, мужчина отказался возвращать деньги.
«Около 20 миллионов рублей обвиняемый перевел на другой счет и еще более 90 тысяч рублей потратил на покупки в магазинах», — выяснили следователи. Во время разбирательств все счета мужчины были заблокированы, а часть денег удалось вернуть законному владельцу. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Теперь суд может назначить мужчине обязательные или исправительные работы сроком до 2 лет.
Ранее «СП» сообщала, что восемь миллионов евро обнаружил на помойке житель Германии. Деньги лежали в чемодане. Счастливчик находкой не соблазнился и отнес всю сумму в правоохранительные органы. Только на экспертизе выяснилось, что все деньги — фальшивые. При этом качество подделок эксперты оценили как очень высокое.
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