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Бывший сотрудник ГУФСИН Приморья лишился свободы и денег за взятку
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Бывший сотрудник ГУФСИН Приморья лишился свободы и денег за взятку 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Партизанским районным судом Приморского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении уже бывшего заместителя начальника ИК-27. Он признан виновным в получении взятки за общее покровительство по службе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Согласно информации, размещенной на сайте Генеральной прокуратуры, бывший сотрудник ГУФСИН в ноябре 2017 года, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании на территории исправительной колонии, из корыстных побуждений, получил от осужденного, отбывавшего наказание в указанном учреждении, взятку.
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