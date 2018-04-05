Бывший сотрудник ГУФСИН Приморья лишился свободы и денег за взятку 

Партизанским районным судом Приморского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении уже бывшего заместителя начальника ИК-27. Он признан виновным в получении взятки за общее покровительство по службе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Согласно информации, размещенной на сайте Генеральной прокуратуры, бывший сотрудник ГУФСИН в ноябре 2017 года, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании на территории исправительной колонии, из корыстных побуждений, получил от осужденного, отбывавшего наказание в указанном учреждении, взятку.