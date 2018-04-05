В Мексике бандиты попытались вскрыть сейф в здании крупной газеты

В среду, 4 апреля, группа злоумышленников попыталась совершить дерзкое ограбление в здании крупного мексиканского издания Razon в столице страны.

Как уточняют представители газеты, преступники вошли в здание под видом слесарей и начали вскрывать сейф, в котором находились деньги и документы.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов , передает РИА Новости . Прямо у сейфа они задержали пять человек: троих бандитов, сотрудницу издания, которая помогла им пройти в помещение, и ее дочь в качестве свидетеля.