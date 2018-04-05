Осужден нижегородец, сдававший в ломбард арендованный инструмент

Приокский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Нижнего Новгорода, который обвинялся в трех эпизодах мошенничества.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах

Как было установлено следствием и судом, злоумышленник на сайте объявлений нашел предложение о сдаче в аренду различного строительного инструмента.

7,8 и 9 декабря 2017 года он взял у владельца две болгарки, перфоратор, дисковую пилу, сварочный аппарат и бензопилу. Все эти вещи он отнес в ломбард.

14 декабря владелец вещей написал заявление в полицию, и на следующий день подозреваемый был задержан.

Уголовное дело слушалось в особом порядке. Приговором суда мужчине, работающему мастером строительного участка и имеющему на иждивении детей 2011 и 2014 годов рождения, назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, осужден нижегородец, сдавший в ломбард арендованный электроинструмент.