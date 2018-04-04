Столичные полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией на Лермонтовском проспекте

На юге-востоке Москвы задержана женщина, подозреваемая в организации в одной из саун притона для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО выявили и ликвидировали притон для занятий проституцией. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Лермонтовском проспекте полицейские задержали подозреваемую в организации притона для занятий проституцией. Установлено, что 39-летняя приезжая в помещении сауны организовала притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.