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Ребенка с отравлением ртутью в Ленобласти доставили в больницу
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Ребенка с отравлением ртутью в Ленобласти доставили в больницу 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
По данным регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел в Гатчинском районе. Несовершеннолетнюю девочку успели вовремя доставить в больницу.
По версии матери пострадавшей, врач скорой помощи, которая приехала на вызов к больному ребенку, могла случайно разбить градусник в их квартире и скрыть это происшествие от родителей.
Сообщается, что по факту инцидента следователи проводят проверку. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.
Житель Челябинска обнаружил во время ремонта полулитровую банку ртути в своей квартире. Мужчина сразу вызвал спасателей. Сотрудники регионального управления МЧС удивились, как мужчина спокойно жил все это время, не подозревая о смертельной опасности в собственном жилище.
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