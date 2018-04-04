Ребенка с отравлением ртутью в Ленобласти доставили в больницу

По данным регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел в Гатчинском районе. Несовершеннолетнюю девочку успели вовремя доставить в больницу.

По версии матери пострадавшей, врач скорой помощи, которая приехала на вызов к больному ребенку, могла случайно разбить градусник в их квартире и скрыть это происшествие от родителей.

Сообщается, что по факту инцидента следователи проводят проверку. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.