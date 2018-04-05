Жительницу Дзержинска посадят на шесть лет за убийство мужа

45-летняя жительница Дзержинска признана виновной в убийстве своего мужа. Суд назначил ей наказания в виде шести лет лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Напомним, преступление было совершено днем 30 июля прошлого года в квартире одного из домов на улице Патоличева. Между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа в грудь ножом. От полученного ранения 44-летний мужчина скончался на месте. Как затем пояснила женщина, он больше 20 лет нигде не работал и постоянно просил у нее денег. В тот день он также требовал средств на покупку алкоголя. свою сину в содеянном подсудимая признала.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе 36-летняя женщина зарезала ревнивого мужа.