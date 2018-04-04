Жительница Дзержинска убила мужа, хотевшего купить спиртное 

Дзержинский городской суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая обвинялась в убийстве своего 49-летнего супруга,.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в Дзержинской городской прокуратуре.
Как было установлено следствием и судом, 30 июля 2017 года в квартире одного из домов по улице Патоличева нетрезвый мужчина стал требовать у жены денег, чтобы купить спиртного. Однако та отказал. Тогда мужчина стал требовать у супруги, чтобы она взяла денег взаймы.
На этой почве между ними и произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла мужу ранение, от которого тот скончался.
Подсудимая приговорена к шести годам колонии.