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Жительница Дзержинска убила мужа, хотевшего купить спиртное
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Жительница Дзержинска убила мужа, хотевшего купить спиртное 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
Дзержинский городской суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая обвинялась в убийстве своего 49-летнего супруга,.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в Дзержинской городской прокуратуре.
Как было установлено следствием и судом, 30 июля 2017 года в квартире одного из домов по улице Патоличева нетрезвый мужчина стал требовать у жены денег, чтобы купить спиртного. Однако та отказал. Тогда мужчина стал требовать у супруги, чтобы она взяла денег взаймы.
На этой почве между ними и произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла мужу ранение, от которого тот скончался.
Подсудимая приговорена к шести годам колонии.
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