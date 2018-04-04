Жительница Дзержинска убила мужа, хотевшего купить спиртное

Дзержинский городской суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая обвинялась в убийстве своего 49-летнего супруга,.

городской прокуратуре. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в Дзержинской

Как было установлено следствием и судом, 30 июля 2017 года в квартире одного из домов по улице Патоличева нетрезвый мужчина стал требовать у жены денег, чтобы купить спиртного. Однако та отказал. Тогда мужчина стал требовать у супруги, чтобы она взяла денег взаймы.

На этой почве между ними и произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла мужу ранение, от которого тот скончался.

Подсудимая приговорена к шести годам колонии.