В Коношском районе телефонный мошенник выманил у пожилой женщины 50 тысяч рублей

В Коношском районе мошенник убедил 85-летнюю пенсионерку расстаться с деньгами. Пожилая северянка поверила, когда незнакомец, представившись сотрудником органов, по мобильному рассказал ей, что ее сын якобы попал в дорожную аварию.

— Мужчина сказал, что сыну пенсионерки грозит наказание, но проблему можно решить. Надо лишь перевести крупную сумму — 500 тысяч рублей — на номер мобильного телефона, с которого поступает звонок, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД

Женщина тут же пошла к банкомату и перевела все свои сбережения — около 50 тысяч рублей, Лишь после перевода денежных средств пенсионерка узнала, что с ее сыном все в порядке, а по телефону с ней общались мошенники. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.