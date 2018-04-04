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На Урале завели уголовное дело после гибели ребёнка от удара током
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На Урале завели уголовное дело после гибели ребёнка от удара током 

RT на русском 2 часа назад
В Челябинской области завели уголовное дело из-за гибели 10-летнего школьника, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по региону.
Инцидент произошёл в Троицке.
По предварительным данным, ребёнок гулял после уроков и случайно тронул оборванный электропровод.
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — добавили в пресс-службе.
В 2017 году Newinform сообщало, что в Воронежской области СК проводит проверку после гибели ребёнка на детской площадке.
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