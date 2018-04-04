На Урале завели уголовное дело после гибели ребёнка от удара током

Инцидент произошёл в Троицке

По предварительным данным, ребёнок гулял после уроков и случайно тронул оборванный электропровод.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — добавили в пресс-службе.