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На Украине полицейский открыл огонь из автомата, чтобы защитить подозреваемого от самосуда
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На Украине полицейский открыл огонь из автомата, чтобы защитить подозреваемого от самосуда 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для прекращения противоправных действий один из полицейских начал стрелять из автомата Калашникова.
В Одесской области, селе Виноградовка, местные жители попытались провести самосуд и собственноручно расправиться с мужчиной, подозреваемым в убийстве. Для того чтобы остановить разъяренную толпу полиции пришлось открыть огонь из автомата.
Об этом сообщается в заявлении на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Работники Болградского отделения полиции изначально пытались успокоить толпу мирным путем. Однако их слова были проигнорированы, жители села продолжали угрожать и бросаться на подозреваемого.
Более того, эта просьба разозлила местных жителей и они стали вести себя агрессивно и по отношению к полицейским.
Тогда один из сотрудников полиции открыл огонь из автомата Калашникова.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Стрельба велась в воздух.
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