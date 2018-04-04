Полицейские проверяют сообщения о москвиче, бросающем бутылки в строителей

Инцидент произошел на улице Шаболовка.

В среду, 4 апреля, стало известно, что сотрудники полиции проверяют информацию о жителе центра столицы, который бросает из окна квартиры бутылки в строителей, работающих рядом с домом.

— Хулиган из окна своей квартиры кидает бутылки в строителей, производящих ремонт во дворе по адресу: улица Шаболовка, дом 18 строение 2, — сообщили в правоохранительных органах.

На данный момент полицейские выехали на место происшествия, чтобы задержать подозреваемого, передает агентство городских новостей «Москва»

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