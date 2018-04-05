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Капитана «Норда» отпустили в зале суда
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Капитана «Норда» отпустили в зале суда
Национальная Служба Новостей
32 минуты назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
Капитан российского сейнера «Норд», задержанный украинскими пограничниками, отпущен в зале суда, передает
РИА «Новости»
.
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