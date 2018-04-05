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Капитана «Норда» отпустили в зале суда
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Капитана «Норда» отпустили в зале суда 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Капитан российского сейнера «Норд», задержанный украинскими пограничниками, отпущен в зале суда, передает РИА «Новости».
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