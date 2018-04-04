Ещё
В Германии нашли 96-летнего участника убийств в Бабьем Яре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии нашли 96-летнего участника убийств в Бабьем Яре 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Прокуратура немецкого города Кассель начала проверку в отношении 96-летнего гражданина Германии, который мог быть причастен к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в 1941 году.
Представитель немецкой прокуратуры сообщил, что подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером. Отмечается, что мужчина в 1941 году мог служить в дивизии «Ваффен-СС», которая участвовала в преступлении в Бабьем Яре, сообщает Deutsche Welle.
Предполагаемым бывшим эсесовцем прокуратура ФРГ заинтересовалась после обращения израильского Центра Симона Визенталя, который установил причастность мужчины к преступлениям.
Напомним также, в середине июля 2015 года немецкий суд признал 94-летнего Оскара Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В январе 2018 года было отклонено его прошение о помиловании, а в марте 2018 года 96-летний осужденный умер.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СМИ: Бывший офицер США убил жену из России и покончил с собой Банкира из Татарстана заподозрили в выводе 873 млн рублей Суд арестовал брата миллиардера Магомедова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
Украина избавится от дружбы с Россией131
У России нашелся неожиданный защитник47
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию124
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение