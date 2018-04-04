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Группу страховых мошенников задержали в Санкт-Петербурге
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Группу страховых мошенников задержали в Санкт-Петербурге 

Банки.ру 1 час назад
В Санкт-Петербурге полицейские задержали членов организованной преступной группы (ОПГ). Им предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось о привлечении к уголовной ответственности семи членов ОПГ.
«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при содействии управления экономической безопасности Северо-Западного регионального центра АО «Альфа страхование» были задержаны еще пять членов организованной преступной группы, в том числе два сотрудника ГИБДД, которым предъявлено обвинение, избрана мера пресечения», — говорится в релизе.
По версии следствия, обвиняемые с 2015 по 2017 годы инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью незаконного получения страховых возмещений. В результате чего злоумышленники похитили у страховой компании около 10 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
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