Группу страховых мошенников задержали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге полицейские задержали членов организованной преступной группы (ОПГ). Им предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось о привлечении к уголовной ответственности семи членов ОПГ.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области , при содействии управления экономической безопасности Северо-Западного регионального центра АО «Альфа страхование» были задержаны еще пять членов организованной преступной группы, в том числе два сотрудника ГИБДД , которым предъявлено обвинение, избрана мера пресечения», — говорится в релизе.

По версии следствия, обвиняемые с 2015 по 2017 годы инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью незаконного получения страховых возмещений. В результате чего злоумышленники похитили у страховой компании около 10 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.