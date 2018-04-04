Жителя Химок обвинили в попытке сбыть 2 кг синтетического наркотика

Жителя подмосковных Химок вместе с соучастником обвиняют в попытке сбыть около 2 килограммов синтетического наркотика, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области

«Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан 10 января 2018 года, у него изъяли около 2 килограммов наркотического средства.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения. Обвиняемый содержится по стражей.