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Жителя Химок обвинили в попытке сбыть 2 кг синтетического наркотика
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Жителя Химок обвинили в попытке сбыть 2 кг синтетического наркотика 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителя подмосковных Химок вместе с соучастником обвиняют в попытке сбыть около 2 килограммов синтетического наркотика, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
«Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Мужчина был задержан 10 января 2018 года, у него изъяли около 2 килограммов наркотического средства.
Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения. Обвиняемый содержится по стражей.
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