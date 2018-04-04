Полиция Лыткарина устранила нарушения надзора за освобожденными заключенными 

Полиция подмосковного города Лыткарино по требованию прокуратуры устранила нарушения, допущенные в ходе осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Прокуратура города Лыткарино проверила состояние административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Установлено, что в материалах ряда дел, находящихся в отделе полиции по городскому округу Лыткарино МУ МВД России «Люберецкое», отсутствовала информация о поведении поднадзорных лиц по месту жительства и работы, об исполнении ими административных ограничений, установленных судом.
«По результатам проверки прокуратура города Лыткарино внесла начальнику МУ МВД России «Люберецкое» представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.