Полиция Лыткарина устранила нарушения надзора за освобожденными заключенными 

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Мертвого человека нашли во дворе дома на юге Москвы

Сотрудника ФСИН в Москве осудили на 3 года условно за передачу телефона арестанту

Пилот и врач ответят в суде Москвы за ложные данные о здоровье для допуска к летной работе