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Суд в Москве продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову
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Суд в Москве продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 13 июля арест подозреваемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля", — огласила решение судья Елена Поспелова.
Состояние здоровья экс-главы Марий Эл, который уже год находится в СИЗО «Лефортово», ухудшилось во время заседания, 54-летний мужчина почувствовал себя плохо. Суд ушел на перерыв, после чего Маркелову вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов обвиняемый пришел в себя, и рассмотрение вопроса о продлении ареста было продолжено.
По словам адвокатов, за год следствия в суде так и не прозвучали реальные и убедительные доказательства причастности обвиняемых к каким-либо преступлениям. Защита настаивала на смене меры пресечения на не связанную с заключением под стражу в следственном изоляторе.
Сам Маркелов заявил, что он, будучи «одним из лучших губернаторов», исполнял свои обязанности эффективно и взаимодействовал с руководством сельскохозяйственного комплекса в рамках своих полномочий. По его мнению, «руководство страны было неправильно проинформировано, что является политической ошибкой». Именно этот факт, считает экс-глава Марий Эл, и является причиной его ареста.
Адвокаты заявили о своем намерении обжаловать решение суда.
Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Также против него возбуждено уголовное дело по факту 222-й статьи УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
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