Житель Ливен до смерти забил свою 88-летнюю мать 

В Орловской области региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Ливны.
Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей по неосторожности.
По информации СК, 2 апреля 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на почве неприязненных отношений, нанес своей 88-летней матери несколько ударов ногами в грудь. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления.
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