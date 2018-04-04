Житель Ливен до смерти забил свою 88-летнюю мать

Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей по неосторожности.

По информации СК, 2 апреля 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на почве неприязненных отношений, нанес своей 88-летней матери несколько ударов ногами в грудь. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления.