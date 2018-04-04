Житель Якутии не захотел идти домой пешком и украл снегоход

В отдел полиции Момского района Якутии обратился местный житель и сообщил о краже снегохода марки «Буран», который он оставил во дворе своего дома. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24» со ссылкой пресс‐службу МВД по РС (Я).

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Вскоре они задержали подозреваемого, ранее судимого

29-летний

жителя села. Злоумышленник гостил у своего знакомого. Он начал собираться домой и заметил во дворе снегоход. Мужчине было лень идти пешком и он решил «арендовать» транспорт знакомого. Но до места назначения злоумышленник не доехал — снегоход он бросил по дороге.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело. Украденный транспорт полицейские вернули законному хозяину.