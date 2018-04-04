«Настроения не было»: житель Башкирии объяснил, зачем «заминировал» ТЦ

Стерлитамаке местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за звонок о минировании торгового центра.

Звонок на 02 поступил днём 3 апреля. Мужчина на том конце телефонного провода рассказал, что в одном из ТЦ города заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы — от пожарных до ОМОНа.

После тщательного обследования четырёхэтажного здания и прилегающей территории полицейские так и не нашли никаких подозрительных предметов.

Сотрудники угрозыска быстро смогли установить лжетеррориста. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний местный житель. Во время задержания мужчина был сильно пьян, а свой поступок объяснил тем, что хотел таким образом поднять себе настроение.