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«Настроения не было»: житель Башкирии объяснил, зачем «заминировал» ТЦ
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«Настроения не было»: житель Башкирии объяснил, зачем «заминировал» ТЦ 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за звонок о минировании торгового центра.
Звонок на 02 поступил днём 3 апреля. Мужчина на том конце телефонного провода рассказал, что в одном из ТЦ города заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы — от пожарных до ОМОНа.
После тщательного обследования четырёхэтажного здания и прилегающей территории полицейские так и не нашли никаких подозрительных предметов.
Сотрудники угрозыска быстро смогли установить лжетеррориста. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний местный житель. Во время задержания мужчина был сильно пьян, а свой поступок объяснил тем, что хотел таким образом поднять себе настроение.
— За заведомо ложное сообщение об акте терроризма следователями МВД возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, — сообщили в пресс-службе МВД республики.
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