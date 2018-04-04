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Фирму в Орехово‑Зуеве оштрафовали на 500 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому
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Фирму в Орехово‑Зуеве оштрафовали на 500 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Представитель коммерческой организации в подмосковном Орехово-Зуеве попытался дать взятку полицейскому за непривлечение фирмы к ответственности за нарушение миграционного законодательства, за это компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Орехово-Зуевская городская прокуратура провела проверку в сфере исполнения антикоррупционного законодательства на поднадзорной территории. Так, из материалов уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), следовало, что представитель коммерческой организации (общества с ограниченной ответственностью) передал полицейскому денежные средства в размере 15 тысяч рублей за непривлечение фирмы к ответственности за нарушение миграционного законодательства. При передаче денег взяткодатель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«В связи с тем, что незаконное вознаграждение передавалось в интересах юридического лица, Орехово-Зуевская городская прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28. КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Рассмотрев административный материал, мировой судья 324 судебного участка Орехово-Зуевского судебного района оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
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