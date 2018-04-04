Более 20 преступлений экстремистской направленности выявили в Приморье в 2017 году

Всего же выявили почти 3000 нарушений законодательства.

По результатам проверок соблюдения законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму в 2017 году в Приморском крае было выявлено свыше 2,8 тыс. нарушений. Об этом передает пресс-служба краевой прокуратуры . Кроме того, в прошлом году правоохранительными органами края выявлены 22 преступления экстремистской направленности.

В 2017 году органами прокуратуры края в рамках работы по обеспечению законности в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму принесено 126 протестов (по которым изменены и отменены 116 незаконных правовых актов), внесено 341 представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 298 должностных лиц, объявлено 10 предостережений, по материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.

В суды края были направлены заявления о признании материалов экстремистскими. По трем таким делам судом уже приняты решения об удовлетворении требований прокурора.