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Более 20 преступлений экстремистской направленности выявили в Приморье в 2017 году
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Более 20 преступлений экстремистской направленности выявили в Приморье в 2017 году 

Prim.News 1 час назад
Всего же выявили почти 3000 нарушений законодательства.
По результатам проверок соблюдения законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму в 2017 году в Приморском крае было выявлено свыше 2,8 тыс. нарушений. Об этом передает пресс-служба краевой прокуратуры. Кроме того, в прошлом году правоохранительными органами края выявлены 22 преступления экстремистской направленности.
В 2017 году органами прокуратуры края в рамках работы по обеспечению законности в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму принесено 126 протестов (по которым изменены и отменены 116 незаконных правовых актов), внесено 341 представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 298 должностных лиц, объявлено 10 предостережений, по материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.
В суды края были направлены заявления о признании материалов экстремистскими. По трем таким делам судом уже приняты решения об удовлетворении требований прокурора.
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