Пьяный мужчина напал с топором на участкового в Волгоградской области

городе Новоаннинском Волгоградской области участковый уполномоченный полиции обезоружил и задержал 35‐летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения набросился на него с топором. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

Инцидент произошел в понедельник 2 апреля, когда несколько местных жителей употребляли спиртное. Когда они заметили проходящего мимо сотрудника правоохранительных органов , один из мужчин начал оскорблять полицейского и угрожать ему физической расправой. Решив не ограничиваться словами, он схватил топор и замахнулся на участкового.

По информации

пресс-службы

ГУ МВД по Волгоградской области, лейтенант полиции смог увернуться от удара, после чего выбил топор из рук нападавшего и задержал его. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где полностью признался в содеянном.

В настоящее время следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также по статье «Оскорбление представителя власти». Служебная проверка показала, что участковый не нарушил закон, применяя физическую силу по отношению к задержанному.