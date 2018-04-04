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Пьяный мужчина напал с топором на участкового в Волгоградской области
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Пьяный мужчина напал с топором на участкового в Волгоградской области 

360tv.ru 1 час назад
В городе Новоаннинском Волгоградской области участковый уполномоченный полиции обезоружил и задержал 35‐летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения набросился на него с топором. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
Инцидент произошел в понедельник 2 апреля, когда несколько местных жителей употребляли спиртное. Когда они заметили проходящего мимо сотрудника правоохранительных органов, один из мужчин начал оскорблять полицейского и угрожать ему физической расправой. Решив не ограничиваться словами, он схватил топор и замахнулся на участкового.
По информации
пресс-службы
ГУ МВД по Волгоградской области, лейтенант полиции смог увернуться от удара, после чего выбил топор из рук нападавшего и задержал его. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где полностью признался в содеянном.
В настоящее время следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также по статье «Оскорбление представителя власти». Служебная проверка показала, что участковый не нарушил закон, применяя физическую силу по отношению к задержанному.
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